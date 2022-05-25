وزير العمل يعلن إطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ

2022/05/25 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة، سالار عبدالستار محمد، اليوم الأربعاء، إطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ.وقال محمد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم ‏إطلاق راتب المعين المتفرغ/ ‏الدفعة الخامسة لشهر آيار الحالي من العام 2022".ودعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحسب البيان: "المستفيدين إلى التوجه الى المنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‏‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لتسلم رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".

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