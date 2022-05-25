برلمانية: قوة عسكرية تنشط بمحافظة عراقية بدون رواتب منذ 7 سنوات متتالية

2022/05/25 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب نورس العيسى، اليوم الاربعاء، عن وجود قوة عسكرية رسمية تنشط في 10 مناطق بديالى بدون رواتب منذ 7 سنوات متتالية.

وقالت العيسى في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "حشد الدفاع والذي تاسس بعد 2015 كقوة رديفة لتعزيز عمليات التحرير وضمان امن لمناطق المحررة في ديالى والتي تنتشر حاليا في 10 مناطق تقريبة في ديالى بدون رواتب منذ 7 سنوات متتالية رغم انها قدمت عشرات الشهداء والجرحى".

واضافت العيسى،ان "القوة والتي تساهم بفعالية في تعزيز امن مناطق مهمة في ديالى تشارك بالعمليات والواجبات العسكرية بشكل فعال لكن ملفها مهمل طيلة سنوات للاسف رغم تضحيات القوة ومواجهتهم للارهاب"، مؤكدة بانها "تقود حراك نيابي من اجل ادراجهم في موازنة 2022 وفق اليات ضمن حقوقهم واستحقاقاتهم خاصة وان تأجيل ملفهم لايخدم المشهد الامني في ديالى ككل".

واشارت الى ان "وضع ديالى الامني بحاجة لقوة حشد الدفاع خاصة وانها تمارس ادوار ايجابية في المشهد الامني منذ 7 سنوات واثبتت كفائتها في التعاطي مع كل المواقف الامنية".

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