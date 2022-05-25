مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد يحسم الجدل حول التحشيد لتظاهرة في التحرير

2022/05/25 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد من الفرع الخامس على بعض الجهات الإعلامية المضللة للرأي العام مرةً أخرى تحاول بعض الجهات الإعلامية اللامسؤولة المرتبطة بأجندات خارجية تضليل الرأي العام، من خلال نشر أخبار كاذبة عن تنظيم الفرع الخامس لحزبنا تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير.وهنا نؤكد بإن ساحة التحرير هي ساحة الشرف والشهداء والتضحية، وليست ساحة للصراعات والمناكفات السياسية.كما […]

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