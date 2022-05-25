الشيوعيّة أم الإشتراكيّة ؛ شيوعيون أم إشتراكيّون ؟ في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، - مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 - إنطلاقا من الشيوعية الجديدة - ناظم الماوي

2022/05/25 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_الماوي الشيوعيّة أم الإشتراكيّة ؛ شيوعيون أم إشتراكيّون ؟في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، " مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 " إنطلاقا من الشيوعية الجديدة4 - الشيوعيّة أم الإشتراكيّة ؛ شيوعيون أم إشتراكيّون ؟بداية من إهداء الكتاب ، يتحدّث السيّد محمّد الكحلاوى عن " مبادئ ثورة أكتوبر الإشتراكيّة " و يكرّر ذلك عدّة مرّات مستخدما العبارات ذاتها ( من ذلك ، ص 63 و ص 77 ) أو مرادفات لها أ ......





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