شاهد بالفيديو.. لغم لكل عراقي .. ملايين الألغام تحصد ارواح المواطنين

2022/05/25 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mCKX-zBUCto

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