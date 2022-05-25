قرعة قوية لبطولة غرب آسيا للناشئين.. والعراق يفتح البطولة أمام اليمن

2022/05/25 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أجريت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين، اليوم الاربعاء، في مقر اتحاد غرب آسيا بالأردن.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، للفترة من 22 حزيران إلى 1 تموز المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

وضمّت المجموعة الأولى منتخبات الأردن، واليمن، وعمان، والعراق، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان، وفلسطين، وسوريا والكويت.

وستنقل مباريات البطولة عبر قناة اتحاد غرب آسيا على موقع يوتيوب.



وستكون مباراة الافتتاح بين منتخبي بين العراق واليمن، وتليها الأردن وعمان.

وفي اليوم التالي يلتقي منتخب فلسطين وسوريا، ثم لبنان ضد الكويت، بينما يلعب يوم 24 حزيران منتخب عمان ضد العراق، واليمن ضد الأردن.

وتتواصل المباريات يوم 25 حزيران بمواجهتي الكويت ضد فلسطين، وسوريا ضد لبنان.



وفي اليوم التالي يلتقي منتخب اليمن نظيره العماني، ثم يلعب الأردن ضد العراق.

وأخيرا في اختتام دور المجموعات يوم 27 حزيران يتقابل منتخب سوريا مع الكويت، ويلعب لبنان ضد فلسطين.

ويشهد يوم 29 حزيران إقامة مباراتي الدور قبل النهائي بين بطل المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية، وبين بطل المجموعة الثانية مع وصيف الأولى.

وينتظر أن يقوم اتحاد غرب آسيا، لاحقاً، بتعميم الجدول النهائي والرسمي لبطولة الناشئين متضمنا مواعيد انطلاق المباريات ومكان إقامتها.

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