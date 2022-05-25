من دافوس.. إعلان سعودي بشأن

2022/05/25 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت مساعدة وزير السياحة السعودية، هيفاء بنت محمد آل سعود، على أن المملكة لن تغير القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها، في وقت أعلنت فيه عن زيادة عدد السياح إلى بلادها.

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