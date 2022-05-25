2022/05/25 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، سعر العقد المروري في المكاتب الخارجية.

وقالت المديرية في بيان، إنها "تدعو أصحاب مكاتب العقود المرورية بمراجعة مقرها يوم الخميس الموافق 2022/5/26 لغرض تسلم دفاتر العقود المرورية مستصحبين معهم صكا مصدقا بمبلغ (652) ألف دينار عراقي لكل دفتر عقود".

وأضافت، أن "سعر العقد في المكاتب يجب أن يباع بمبلغ (50) ألف دينار عراقي، وستقوم مفارزنا ودوائرنا الرقابية بمتابعة الموضوع وسيحاسب المخالف لهذا التوجيه من اصحاب المكاتب حساباً عسيراً وتسحب إجازته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد سعر العقد المروري في المكاتب الخارجية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد سعر العقد المروري في المكاتب الخارجية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).