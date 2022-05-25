اليونان توقف سفينة تحمل العلم الإيراني وتصادر حمولتها

2022/05/25 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الموانئ الإيرانية، الأربعاء، أن السلطات اليونانية أوقفت على شواطئها سفينة ترفع العلم الإيراني وتمت مصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية.

وقالت هيئة الموانئ إنه "بينما لجأت السفينة إلى سواحل اليونان لحماية سلامة الأفراد والسفينة، ولكن لم تتلق أي تعاون أو مساعدة"، مشيرة إلى أنه "تم تفريغ حمولة السفينة من قبل الجيش، في خطوة تعتبر مثالا واضحا على القرصنة".

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