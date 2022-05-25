إطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ

2022/05/25 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة، سالار عبدالستار محمد، الأربعاء، إطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ.

وقال محمد في بيان، إنه "تم ‏إطلاق راتب المعين المتفرغ/ ‏الدفعة الخامسة لشهر آيار الحالي من العام 2022".

ودعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحسب البيان: "المستفيدين إلى التوجه الى المنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‏‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لتسلم رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".

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