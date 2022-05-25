اتحاد الكرة: أداء الأولمبي أمام إيران لا يلبي الطموح

2022/05/25 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن أداء المنتخب الأولمبي أمام نظيره الإيراني في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي يوم أمس لا يلبي الطموح.وقال عضو الاتحاد احمد الموسوي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاداء الذي حدث يوم امس لا يلبي طموح الاتحاد العراقي ولا الاعلام ولا الجماهير العراقية التي كانت غاضبة"، مبينا أنه "املنا أن يتجاوز المنتخب الاولمبي الاخطاء التي حصلت في المباراة الاولى الودية سواء في المباريات الثانية او في البطولة التي ستنطلق وتقام في اوزبكستان مطلع الشهر المقبل".وأضاف، أن "مبارة امس امام ايران حصلت فيها بعض المحاولات الفردية حيث إن الاسلوب الجماعي كان يفترض أن يكون موجودا في ارضية الملعب، بالاضافة الى بعد اللاعبين عن مستواهم الحقيقي"، مبينا أن "الاداء بالمجمل العام لم يكن بمستوى الطموح ونأمل أن نتجاوز هذه الاخطاء في المباريات القادمة".وأشار إلى أن "هنالك ثلاث بطولات مستقبلية تنطلق في ايلول وتشرين الثاني المقبلين، بالاضافة الى بطولة الخليج التي ستنطلق مطلع العام المقبل"، موضحا أن "البطولات الذي سيستضيفها العراق هي تصفيات اسيا للشباب وكذلك بطولة غرب اسيا لـ (23) سنة، حيث نأمل في هذه البطولات أن يستعيد العراق مكانته من جديد ويحقق النجاح فيها".وخسر منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الإيراني، امس الثلاثاء، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب المدينة الدولي. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن منتخبنا الأولمبي خسر أمام نظيره الإيراني في المباراة الودية التي جرت على ملعب المدينة الدولي. وتأتي المباراة الودية كمحطة أخرى لمنتخبنا قبل خوضِ النهائيات الآسيوية.

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