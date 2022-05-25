حذاري من المجهول.. التنسيقي يكشف عن مخطط

2022/05/25 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، من ذهاب العراق نحو "المجهول"، فيما بين سبب ذلك.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ(بغداد اليوم) إن "هناك مخططا خطيرا تعمل عليه اطراف خارجية، وتدعمه بعض الأطراف الداخلية يهدف الى اشعال الفوضى والفتنة خلال المرحلة المقبلة، بهدف ذهاب العراق نحو المجهول مع استمرار الانسداد السياسي".

وشدد الهلالي على أن "القوى السياسية الكافة مطالبة بتقديم مصلحة العراق العليا على المصالح السياسية والشخصية".

وأكد أنه "لهذا يجب انهاء حالة الانسداد السياسي والتوجه نحو الحل والتوافق لمنع ذهاب العراق نحو المجهول وفق مخططات خارجية مشبوهة".

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