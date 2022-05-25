علامات تحذير من

2022/05/25 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بحلول الوقت الذي يكون فيه الرجل في أواخر الأربعينيات إلى أوائل الخمسينيات من عمره، قد يكون هناك تغيير في السلوك والمزاج والتمثيل الغذائي.

وقد يصاب بعض الرجال في هذه الفئة العمرية بالاكتئاب، وفقدان الدافع الجنسي، فضلا عن التقلبات المزاجية والتهيج.



ومع ذلك، لا يرجع ذلك إلى انخفاض في هرمون التستوستيرون.

وفي حين أن هرمون التستوستيرون يمكن أن ينخفض ​​بشكل مطرد - أقل من 2% سنويا من سن 30 - فمن غير المرجح أن يسبب هذا أي مشاكل.

وبالإضافة إلى التقلبات المزاجية، وتطور بطن كبير أو "صدر رجل" ونقص الطاقة، قد يعاني الرجل من الأرق وضعف التركيز والذاكرة قصيرة المدى في منتصف العمر.

ومع ذلك، فإن هذه الأعراض تحدث على الأرجح بسبب عوامل نمط الحياة، مثل التوتر والاكتئاب والقلق.

ويمكن أن تحدث المشاكل النفسية بسبب العمل أو المشاكل الشخصية.

وتشمل الأمثلة: الطلاق أو المشاكل المالية أو القلق بشأن شيخوخة الوالدين.



وقد تؤدي وجهة نظر الوصول إلى منتصف العمر أيضا إلى القلق وسوء الحالة المزاجية، خاصة إذا لم تحقق ما تريده حتى الآن.

وتضيف NHS: "القلق بشأن ما أنجزوه حتى الآن، سواء في وظيفتهم أو حياتهم الشخصية، يمكن أن يؤدي إلى فترة من الاكتئاب".

وقد تشمل الأسباب الأخرى لما يسمى "سن اليأس عند الذكور" ما يلي:

- قلة النوم.

- نظام غذائي فقير.

- عدم ممارسة الرياضة.

- شرب الكثير من الكحول.

- التدخين.

- تدني احترام الذات.

وحذر الدكتور إيريم تشودري، المدير الطبي في Manual، من أن "قصور الغدد التناسلية المتأخر" يمكن أن يؤدي أيضا إلى هذه الأعراض.



​​وتشرح NHS: "قصور الغدد التناسلية هو حيث تنتج الخصيتين القليل من الهرمونات أو لا تنتج على الإطلاق".

وإذا تم تحديد نقص هرمون التستوستيرون، فقد تتم إحالتك إلى أخصائي الغدد الصماء، وقد يشمل العلاج استبدال التستوستيرون لتصحيح النقص.

ويجب أن يخفف بديل الهرمون - المتوفر بأشكال مختلفة - الأعراض.

وإذا لم تكن الأعراض المصاحبة للحالة ناتجة عن حالة صحية كامنة، فقد يكون العلاج مفيدا، وتسمى إحدى تقنيات العلاج المفيدة: العلاج السلوكي المعرفي (CBT).

وقد يكون هذا النوع من العلاج مفيدا في تحديد الأفكار السلبية التلقائية وتبديلها.

ويستخدم العلاج المعرفي السلوكي في الغالب في حالات القلق والاكتئاب.



ويمكن أيضا تقديم الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب.

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