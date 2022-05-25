محافظ بابل للمحاضرين: التزموا بسلمية الاحتجاج ولن نسمح بالتجاوز عليكم

2022/05/25 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى ابنائنا المحاضرين في محافظة بابل ان الواجب الابوي والانساني يحتم علينا ان نقف معكم موقف يضمن استحقاقكم اسوة بالاخرين وهذا جعلنا نبادر بمفاتحة الامانه العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير تخصيص مالي لجميع المحاضرين ويضمن استحقاقهم وفقا للقرار (315) كون المحاضر والاداري الذي يعمل بالمؤسسة التربوية يحتاج الى ان يكون بمكانته الطبيعية واننا نثق […]

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