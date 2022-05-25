بوتين يوقع مرسومًا لمنح الجنسية الروسية لسكان المناطق الأوكرانية المحتلة

2022/05/25 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا الأربعاء يسهل على الأوكرانيين في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريزهزيا التي تحتلها القوات الروسية الحصول على الجنسية الروسية.

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