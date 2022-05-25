إدارة حكيمة رفعت سعر الدولار.. حديث جريء لوزير المالية عن مفاجأة لاقتصاد العراق تبشر بخير

2022/05/25 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية علي علاوي، اليوم

الأربعاء، زيادة الاحتياطات النقدية

لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار في

حلول نهاية العام الحالي، فيما حدد نسب

الديون التجارية للعراق.

وقال علاوي بحسب للوزارة وتلق

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