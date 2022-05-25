حوار مع الصحافة المغربية - إبراهيم ابراش

2022/05/25 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش عبد الواحد بلقصري في حوار مع المفكر الفلسطيني ابراهيم ابراش حول مجموعة من القضايا العربيةتحية طيبة إليك دكتور في هذا الحوار الذي سوف نضع فيه بعض الإشكاليات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم وذلك بغاية تبيان بعض الحقائق لقرائك ولمتتبعي مقالاتك بالمغرب السؤال رقم 1:يعيش العالم اليوم تداعيات الحرب الروسية الاكرانية وتبعاتها الاقتصادية في نظر ك دكتور هل هاته الحرب بإمكانها إعادة ......





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