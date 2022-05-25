2022/05/25 | 19:25 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الإنتحار تجتاح المجتمع وتقرع ناقوس الخطر مع ضيفتنا زينة حسين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GkfHw9cLPBU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الإنتحار تجتاح المجتمع وتقرع ناقوس الخطر مع ضيفتنا زينة حسين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الإنتحار تجتاح المجتمع وتقرع ناقوس الخطر مع ضيفتنا زينة حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).