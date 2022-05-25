الحشد الشعبي يُطلق رواتب منتسبيه لشهر آيار

2022/05/25 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، اطلاق رواتب منتسبي الهيئة لشهر آيار الحالي.

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