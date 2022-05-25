قضية الأميركيين المحتجزين في سوريا.. مسؤول أميركي يلتقي بمدير عام الأمن اللبناني

2022/05/25 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، الأربعاء، مسؤولا أميركيا التقى بمدير عام الأمن العام اللبناني، في العاصمة واشنطن، يوم الإثنين.

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