منتخب العراق للسلة يفوز على نظيره الأردني في مباراة ودية

2022/05/25 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحقق المنتخب العراقي الوطني لكرة السلة، اليوم الأربعاء، الفوز على نظيره الأردني ضمن معسكره التدريبي في عمّان استعداداً للدخول في غمار التصفيات الاسيوية التي ستقام في فلسطين بالثاني من حزيران المقبل.يتبع ...

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