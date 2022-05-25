ريال مدريد العلامة التجارية الأغلى في تصنيف يضم 10 نواد

2022/05/25 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفظ نادي ريال مدريد الإسباني بلقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة بين أندية كرة القدم حول العالم" بواقع مليار و525 مليون يورو، واحتل المرتبة الأولى في قائمة الأندية الأقوى عالميا.

وزاد ريال مدريد، وفقا لتقرير صدر عن شركة "براند فينانس" البريطانية للاستشارات لعام 2022، الذي يحلل العلامات التجارية الأكثر قيمة لأندية كرة القدم، من قيمة علامته التجارية بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مليار و525 مليون يورو..



وللسنة الرابعة على التوالي، احتفظ الريال بلقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة بين الأندية في العالم"، وللمرة الأولى فاز بلقب "العلامة التجارية الأقوى".

واحتلت أندية الدوري الإسباني المرتبة الثانية في ما يتعلق بالأسرع نموا في تقييم شركة "براند فينانس"، وظهرت 8 منها في القائمة، فإلى جانب ريال مدريد، حل برشلونة في المرتبة الثالثة، وأتلتيكو مدريد في المركز الثاني عشر، ثم إشبيلية (30)، فالنسيا (34)، أتلتيك بيلباو (39)، فياريال (40)، وريال بيتيس (43).

ويرجع ارتفاع قيمة العلامة التجارية الخاصة إلى مجموعة من العوامل، كما يوضح التقرير.



وبحسب التقرير، فإن ريال مدريد "حسن قوة العلامة التجارية ومسار الإيرادات الإيجابي له..



وهذا يعد انعكاسا قويا وواعدا بعد الانخفاض بنسبة 10% في قيمة العلامة التجارية الذي عانى منه النادي العام الماضي، بسبب حالة عدم اليقين جراء فيروس كورونا ومشاعر المشجعين جراء مشكلة دوري السوبر الأوروبي".

بينما تراجع تصنيف برشلونة، بعد أن احتل المركز الثاني الموسم الماضي، على الرغم من زيادة قيمة علامته التجارية بنسبة 5%، وتجاوزه مانشستر سيتي الذي تقدم بنسبة 19%، لينتزع المركز الثاني بفارق مليوني يورو.

وفي ما يلي العلامات التجارية الـ10 الأكثر قيمة لأندية كرة القدم لعام 2022:

1- ريال مدريد الإسباني - 1.5 مليار يورو

2- مانشستر سيتي الإنجليزي - 1.3 مليار يورو

3- برشلونة الإسباني - 1.3 مليار يورو

4- ليفربول الإنجليزي - 1.3 مليار يورو

5- مانشستر يونايتد الإنجليزي - 1.3 مليار يورو

6- بايرن ميونخ الألماني - 1.1 مليار يورو

7- باريس سان جيرمان الفرنسي - مليار يورو

8- توتنهام هوتسبير الإنجليزي - 0.9 مليار يورو

9- تشيلسي الإنجليزي - 0.9 مليار يورو

10- أرسنال الإنجليزي - 0.8 مليار يورو.

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