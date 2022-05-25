2022/05/25 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل دين كردي يحلق لحيته ويرتدي الزي المدني

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