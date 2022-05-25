2022/05/25 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان مشترك: عُقد اليوم الاربعاء، في مبنى رئاسة اقليم كوردستان، اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.خلال الاجتماع، تم وبشكل واضح، بحث العلاقات بين الجانبين والاوضاع الراهنة في العراق واقليم كوردستان وتهيئة ارضية للتنسيق والعمل المشترك.أكد الجانبان على انه وبعد مبادرة وزيارة نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان الى السليمانية، تهيأت، ارضية […]

ظهرت المقالة بعد توتر علاقتهما..



الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يُصدران بياناً مشتركاً أولاً على ايرث نيوز.

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