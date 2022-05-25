2022/05/25 | 19:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون لنا وقفة احتجاجية امام مجلس القضاء الأعلى وامام الرأي العام, خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العامة لنقابة المحامين تصدر بياناً حول استبعاد المهنا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العامة لنقابة المحامين تصدر بياناً حول استبعاد المهنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).