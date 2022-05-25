اتحاد التايكواندو يوقع اتفاقية ثنائية مع نظيره الإيراني

2022/05/25 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وقع رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم البهادلي بروتوكول تعاون مشترك مع نظيره الايراني الجديد هادي ساعي في مقر اللجنة الاولمبية الايرانية.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة / المعلومة/ ان “البرتوكول ينص على اقامة دورات تدريبية للمدربين العراقيين بإشراف افضل الخبراء الايرانيين في التدريب ، وتهيئة معسكرات تدريبية متبادلة وسيكون اولها تجمع مشترك […]

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