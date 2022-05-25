سلطات كردستان تحتجز صاحب أشهر مقهى ثقافي في العراق

2022/05/25 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، سلطات إقليم كردستان بتوضيحات حيال قيامها بإحتجاز، علاء رضا علوان، صاحب مقهى “رضا علوان” الثقافي الشهير عند حاجز أمني في مدخل مدينة أربيل، مساء السبت الماضي، ومايزال محتجزاً حتى اللحظة، ومن دون بيان للأسباب.

المرصد العراقي للحريات الصحفية، في بيان صحفي تلقت وكالة خبر برس (واخ) نسخة منه، طالب حكومة بغداد ووزارة الثقافة بالتدخل لدى سلطات الإقليم، والعمل على إطلاق سراح علوان فوراً، وإعادته الى بغداد، ومعرفة ظروف إحتجازه.

الزميل علاء رضا علوان، يمتلك مقهى “رضا علوان” الشهير في منطقة الكرادة، وقد إفتتح فروعاً عدّة في جانبي الكرخ والرصافة، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين، ويرأس تحرير صحيفة تصدر عن المقهى الذي إكتسب شهرة واسعة في العالم، بعد التغيير الذي شهده العراق، وهو مقصد للمثقفين في بغداد وباقي المحافظات العراقية.

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