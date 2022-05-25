مكافحة المتفجرات تعالج عبوة ناسفة في الانبار

2022/05/25 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، عن معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الانبار.

وقال اعلام مديرية مكافحة المتفجرات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب في قضاء الرمادي منطقة الخمسة كيلو، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان المقصود و عند الوصول إلى تم العثور على عبوه عبارة صفيحة معدنيه من مخلفات المجاميع الارهابية".

واضاف انه "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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