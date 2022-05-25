الاستخبارات تحبط محاولة لسرقة النفط في 7 مواقع

2022/05/25 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، إحباط عمليات لسرقة النفط في (7) مواقع، فيما أشارت إلى ضبط (15) عجلة معدة للتهريب بمحافظات مختلفة.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط مواقع نفطية عدد (7) تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، حيث تم العثور بداخل المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات بغداد وديالى والبصرة".

وفي سياق آخر، تمكنت المفارز أعلاه، وفق البيان، من "إحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظتي واسط وذي قار، وكذلك من ضبط عجلات عدد (15) مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وديالى وكربلاء المقدسة وكركوك ونينوى".وأشارت إلى أنه "تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

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