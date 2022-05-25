مسؤول كردي: التقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يصب بمصلحة الجميع

2022/05/25 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، اليوم الاربعاء، ان التقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يصب بمصلحة الجميع، مشيرا الى ان هذا التقارب سيحل الخلافات بينهما.وقال طاهر في تصريح لوكالة ايث نيوز، إنه “بالنسبة لموضوع التقارب الموجود بين الاتحاد والحزب الديمقراطي، هو تقارب مهم جدا على مستوى اقليم كردستان […]

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