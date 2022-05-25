الأمن يفض مشاجرة بين تجار أسلحة شرقي بغداد

2022/05/25 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال 5 متورطين بمشاجرة اندلعت بين تجار أسلحة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تدخلت لفض مشاجرة بين تجار اسلحة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قطاع ٣٠ في مدينة الصدر شرقي العاصمة".وأشار إلى "اعتقال ٥ أشخاص كحصيلة اولية".

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