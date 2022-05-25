الزوجات وإحراق الكتب - فؤاده العراقيه

2022/05/25 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه في مديح النساء اعتدنا أن نقول إنها إنسانة عظيمة افنت عمرها في خدمة زوجها العظيم ولكننا لم نسمع يوما عبارة افنى عمره في خدمة زوجته العظيمة بل يستهجنوه وينعتوه بالضعف وبانعدام الشخصية.



فلا يوجد لدينا رجل يفني عمره بل حتى يساندها في وضع بصمتها بهذه الحياة ويعتبر نجاحها ضربا لنجاحه ويحُسّب لقيم مجتمعه ولمفاهيمه ولعاداته الف حساب ,وأحيانا كثيرة تتحمل النساء هذا التمايز وتتعوّد على الظلم دون أي يبدر م ......





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