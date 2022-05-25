2022/05/25 | 20:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ysItex2fXU0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير التركي: تنظيم "بي كا كا" الإرهابي يستهدف القوات الاتحادية والبيشمركة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير التركي: تنظيم "بي كا كا" الإرهابي يستهدف القوات الاتحادية والبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).