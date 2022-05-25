مجموعة أميركية أوروبية بريطانية لمحاسبة روسيا على فظائعها في أوكرانيا

2022/05/25 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة، أنشأت إلى جانب الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، المجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة .

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