لجنة النقل والاتصالات تصوت على مقترح تعديلات النظام الداخلي

2022/05/25 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

صوتت لجنة النقل والاتصالات، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديلات النظام الداخلي

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "لجنة النقل والاتصالات النيابية اجتمعت اليوم برئاسة النائب زهرة البجاري وحضور اعضاءها".

واضافت انه "تم التصويت على التعديلات المقترحة وتثبيتها في النظام الداخلي لها ".

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