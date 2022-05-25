2022/05/25 | 20:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

ترأس رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الإرتقاء بالقطّاعين الإقتصادي والخدمي.

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس الهيئة أحمد المطيري، ترأس اليوم، اجتماعاً للملاكات الوسطى للعمل الحكومي في المؤسسات العراقية بمقر الهيئة في بغداد، بحضور أعضاء الهيئة السياسية ومسؤولي الملفات فيها”.

وأضاف أن “الإجتماع تناول عملية بناء الدولة والإرتقاء بالمستوى الحكومي على الصعيدين الإقتصادي والخدمي، والتأكيد على ضرورة أن يتسنم الشخص المناسب المكان المناسب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة السياسية تعقد اجتماعاً لمناقشة الإرتقاء بالقطاعين الإقتصادي والخدمي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة السياسية تعقد اجتماعاً لمناقشة الإرتقاء بالقطاعين الإقتصادي والخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).