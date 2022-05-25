توجيهات من محافظ ديالى بعد الخروقات الامنية

2022/05/25 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، توجيهات جديدة بعد الخروقات الامنية.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم عقد اجتماع امني مع قائد شرطة ديالى بحضور النائب همام التميمي حول الخروقات الامنية الاخيرة في ناحية جلولاء و منطقة شروين".

وبين أنه "في عموم مناطق المحافظة، امنكم واستقراركم خطوط حمراء لن نسمح لأحد تجاوزها وسنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول زعزعة استقرار امن المحافظة"

ودعا التميمي، القوات الامنية إلى "ضرورة الانتشار الامني والاعتماد على المعلومات الاستخباراتيه في التصدي للعمليات الارهابية وعدم التهاون مع اي جهة كانت هدفها تخريب أمن المحافظة".

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