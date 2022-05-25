هل ستلغي السعودية قوانين حظر الكحول لتنشيط السياحة؟.. مسؤولة ترد

2022/05/25 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت مساعدة وزير السياحة السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، على سؤال حول مدى صحة ما أثارته تقارير عن عزم المملكة إلغاء حظر شرب المواد الكحولية على أراضيها.

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