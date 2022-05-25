الكروي :سنطرح 4 ملفات حول امن ديالى في “الجلسة الطارئة”

2022/05/25 | 21:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، طرح 4 ملفات هامة حول امن ديالى في جلسة طارئة ستعقد قريبا.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة حول امن ديالى بدء فعليا اليوم وسيتم رفع الطلب الى رئاسة مجلس النواب خلال الساعات القادمة خاصة وان الاحداث المتسارعة بسبب تكرار الهجمات الارهابية […]

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