إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ طريبيل

2022/05/25 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مديرية منفذ طريبيل الحدودي، اليوم الاربعاء، من ضبط عجلتين محملتين بماده قطع ولوازم وحدات تبريد خارجية ( دافعات هواء) في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي.واضاف بيان لهيأة المنافذ الحدودية وتلقته وكالة ايرث نيوز، “لعدم وجود اجازه استيراد، وقد تبين ان الاجازة المرفقة عادة لمادة ايركونديشن جميع الانواع مشحون بغاز R-22 […]

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