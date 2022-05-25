2022/05/25 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GeUO3shlvKo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تصدم ايران بقرار "نهائي" جديد | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تصدم ايران بقرار "نهائي" جديد | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).