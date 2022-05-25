2022/05/25 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: viP9GqsoJDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحزبان الكرديان: مبادرة رئيس الإقليم وفرت الأرضية المناسبة لإعادة الثقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحزبان الكرديان: مبادرة رئيس الإقليم وفرت الأرضية المناسبة لإعادة الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).