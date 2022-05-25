2022/05/25 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، ضرورة ابعاد الشخصيات والحركات التي تستغل عملها ضمن المؤسسات الدينية والإدارية، وعدم السماح لها بتبوئ أي منصب أو مسؤولية.



وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “الزاملي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس الوقف السني عبد الخالق العزاوي والوفد المرافق له، بحضور عدد من السادة النواب”.

وأكد الزاملي “ضرورة تبني المؤسسات الدينية بكافة مسمياتها، نهجاً موحداً ينبذ الطائفية والتطرف والعنصرية بكافة الأشكال، وإبعاد الشخصيات والحركات التي تستغل عملها ضمن المؤسسات الدينية والإدارية، لدس سموم التطرف والتفرقة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وعدم السماح لها بتبوئ أي منصب أو مسؤولية يمكن أن تتخذها سبيلاً لنشر نهجها المنحرف”.

ودعا الزاملي، إدارة الأوقاف “الشيعية والسنية والمسيحية” بالعمل كجسد وكيان واحد لتحقيق مجموعة من الأهداف والقيم السامية، بينها تبني الخطاب المعتدل، وبناء الإنسان الصالح، وحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة والظواهر السلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: عدم السماح للشخصيات والحركات التي تستغل عملها أن تتبوأ أي منصب أو مسؤولية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: عدم السماح للشخصيات والحركات التي تستغل عملها أن تتبوأ أي منصب أو مسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).