2022/05/25 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التخطيط يعلن تأمين الجانب المالي لاجراء التعداد السكاني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:07

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