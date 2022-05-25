وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ يلتقي كوادر وموظفيّ السفارة العراقيَّة في أنقرة

2022/05/25 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد وكيل وزير الخارجية صالح التميمي، اليوم الأربعاء، خلال لقاءه موظفي السفارة العراقية في انقرة، على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات العراقيَّة-التركيَّة في مُختلِف الصُعُد، وأهمّيَّة تفعيل الاتفاقات المُبرَمة بين البلدين الجارين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم)، ان "وفد من وزارة الخارجيَّة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ صالح حسين علي التميمي، ورئيس دائرة الدول المجاورة إحسان ياسين العوادي ورئيس الدائرة القنصلية مخلص علي رجب والمستشار القانونيّ لوزير الخارجية وائل غسان الربيعيّ زار، سفارة جُمهوريَّة العراق في أنقرة".

ولفت البيان الى ان "الوكيل والوفد الزائر خلال اللقاءات التي عقدت مع كادر وموظفيّ السفارة اكد على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات العراقيَّة-التركيَّة في مُختلِف الصُعُد، وأهمّيَّة تفعيل الاتفاقات المُبرَمة بين البلدين الجارين".

ودعا التميمي كادر السفارة إلى "بذل المزيد من الجُهُود لتوسيع مجالات التعاون والعمل المُشترِك مع الجانب التركيّ، بما يُساهِم في ترسيخ المصالح المُشترِكة"، مُؤكَّداً على أنَّ "تكون السفارة بيتاً للجاليَّة العراقيَّة وأنَّ تعمل بشكل متواصل ودؤوب لمعالجة مشاكلهم، وتـُساهِم في رفع مُعاناتهم".

وشدد على "العمل بروح الثقة والمَحبّة والشعور العاليّ بالمسؤوليَّة وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف عن الجاليَّة العراقيَّة".

ولفت البيان الى ان "الزيارة تأتي في سلسلة الزيارات الميدانيَّة التي وجه بها وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لمتابعة البعثات العراقيَّة في دراسة ومعالجة معوقات العمل بشكل مُباشر وبما يصب في تحقيق أهداف الوزارة".

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