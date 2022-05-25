القوات الأمنية تتدخل لانهاء مشاجرة مسلحة بين تجار سلاح في مدينة الصدر

2022/05/25 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن القوات الأمنية تدخلت لانهاء مشاجرة مسلحة بين تجار سلاح في مدينة الصدر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الامنية تتدخل لفض مشاجرة بين تجار اسلحة ضمن قطاع 30 في مدينة الصدر".

وبين أن "المشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأكد أنه "تم اعتقال 5 متهمين كحصيلة أولية".

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