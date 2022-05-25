2022/05/25 | 21:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة ونظيره الإيرانيّ يبحثان هاتفياً التغيرات المناخيَّة في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/25 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة ونظيره الإيرانيّ يبحثان هاتفياً التغيرات المناخيَّة في المنطقة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة ونظيره الإيرانيّ يبحثان هاتفياً التغيرات المناخيَّة في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).