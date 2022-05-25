2022/05/25 | 21:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقدرات تصوير ممتازة.. تسريبات عن تعاون تكنلوجي لتطوير هاتف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقدرات تصوير ممتازة.. تسريبات عن تعاون تكنلوجي لتطوير هاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).