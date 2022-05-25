توب 5.. مصير حظر الكحول في السعودية.. وتحقيق CNN عن مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/05/25 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد مسؤول سعودي على سؤال عن إلغاء قوانين حظر الكحول، وتحقيق لـCNN يكشف دليلا جديدًا يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد، وحادث إطلاق نار دموي في تكساس وتصريحات بايدن بشأن الحادث، وصولا إلى رئيس برشلونة الذي وصف عقود باريس سان جيرمان بـ"العبودية" بعد بـ"خطف" مبابي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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