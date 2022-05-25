نقابة المحامين العراقيين تحشد لوقفة احتجاجية ضد فوز

2022/05/25 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الهيئة العامة لنقابة المحامين

العراقيين، اليوم الاربعاء، عن

استيائها واستنكارها لحرمان مرشحهم

لمنصب رئاسة النقابة وإبطال فوزه

وتنصيب زميلة له، داعية الى تنظيم وقفة

احتجاجية منتصف الاسبوع المقبل.

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